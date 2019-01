AfD-Mann Frank Magnitz angegriffen - Polizei sieht keinen Gegenstand in Videos

Der Bremer AfD-Politiker Frank Magnitz hat das Krankenhaus zwei Tage nach dem Angriff wieder verlassen. Das sagte der stellvertretende Vorsitzende der Bremer AfD, Thomas Jürgewitz, der dpa am Mittwoch. Radio Bremen hatte zuerst darüber berichtet. Magnitz gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte JürgewitzDer 66-Jährige war am Montagabend von Unbekannten in Bremen attackiert worden. Dabei hatte er schwere Kopfverletzungen erlitten....