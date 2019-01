Merkel: Vergangene Jahre waren schwierig für die Griechen

Athen Vor Beginn eines zweitägigen Besuchs in Athen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel sich zu den Auswirkungen der rigiden Sparprogramme in Griechenland geäußert. "Mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für viele Menschen in Griechenland sehr schwierig waren", sagte sie der konservativen Athener Tageszeitung "Kathimerini". Europa habe sich mit den drei Hilfsprogrammen für das pleitebedrohte Land solidarisch gezeigt. Merkel wird am Nachmittag in Athen erwartet. Dort wird sie mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras zusammentreffen.

