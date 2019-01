Viel Schnee in Bayern - nasses Wetter in Deutschland

Offenbach Für das Wochenende kündigt sich der nächste Schnee an. In den Alpen und im Bayerischen Wald sollen es bis morgenfrüh 5 bis 10 Zentimeter werden. In der Mitte und dem Süden Deutschlands sind - wenn überhaupt - nur wenige Zentimeter Neuschnee zu erwarten, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Die Schneefallgrenze steigt aber stetig und soll bis Sonntag meist auf über 1000, im Süden auch auf bis zu 1500 Meter steigen hieß es. Bis Montagabend sinkt sie wieder - im Nordosten bis in tiefe Lagen, im Süden bis auf etwa 600 Meter.