Großdemo in Athen gegen Namensänderung von Mazedonien

Athen Rechte und nationalistische Organisationen haben für heute Mittag eine Großdemonstration in Athen angekündigt. Sie wollen gegen die Ratifizierung der Namensänderung von Mazedonien in "Nord-Mazedonien" protestieren. Ein entsprechendes Abkommen hatte der griechische Ministerpräsident 2018 mit seinem Amtskollegen getroffen; es soll kommende Woche im griechischen Parlament abgesegnet werden. Mehr als 1500 Polizisten werden heute in Athen im Einsatz sein, gerechnet wird mit mehreren zehntausend Teilnehmern.