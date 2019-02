SPD: Gerhard Schröder attackiert Andrea Nahles

Was Gerhard Schröder von Andrea Nahles hält, kann man in einem knappen Wort ausdrücken: nichts. In einem Interview im „Spiegel“ teilt der Altkanzler ordentlich gegen die SPD-Chefin aus. Er macht das wie eh und je, mit einem unmissverständlichen Wort, das man auch auf dem Bolzplatz versteht: „Amateurfehler“.

Schröder bezieht sich mit dieser Kritik auf Nahles’ sprachliche Ausrutscher, etwa der Formulierung „Bätschi“. Nahles hatte nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen Ende 2017 als Fraktionschefin in einer Bundestagsrede über die Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung gesagt: „Die SPD wird gebraucht. Bätschi, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Bätschi, sage ich dazu nur.“

Schröder kommentiert das so: „Das sind Amateurfehler. Sie war damals zwar noch nicht Vorsitzende, aber so drückt man sich einfach nicht aus.“ Unmissverständliche Aussage: Sie kann es nicht.

Gerhard Schröder sieht keine Kanzlerkandidatin in Andrea Nahles

Und es bleibt nicht bei diesem einen Angriff. Schröder, von 1999 bis 2004 selbst SPD-Vorsitzender, spricht Nahles auch wirtschaftliche Kompetenz ab – und bescheinigt ihr, nicht als Kanzlerkandidatin geeignet zu sein.

„Wenn uns nicht eine Mehrheit der Menschen ökonomische Kompetenz zubilligt, werden wir nicht wieder den Kanzler stellen“, sagte Schröder, der zu seiner Amtszeit auch den Spitznamen Genosse der Bosse trug. „Wer glaubt, dass die SPD erfolgreich einen Kanzlerkandidaten ohne diese Kompetenz aufstellen könnte, der irrt.“

Auf die Frage, ob Nahles diese Kompetenz habe, antwortet Schröder in einem Satz: „Ich glaube, das würde nicht mal sie selbst von sich behaupten.“

Nahles steht mit dem Rücken zur Wand

Das sind harte Angriffe, die ohnehin starken Druck auf Nahles noch weiter erhöhen – und zwar heftig. Die SPD-Chefin steht mit dem Rücken zur Wand. Das Jahr 2018 ist sehr schlecht gelaufen. Sie wurde mit nur 66,3 Prozent zur Vorsitzenden gewählt. Bei der Landtagswahl in Bayern holte die SPD weniger als zehn Prozent.

Umfragen sehen die SPD bundesweit bei 14 bis 16 Prozent – Schröder holte bei der Wahl 1998 noch 40,9 Prozent. Das Etikett Volkspartei haben die Sozialdemokraten verloren. Der Aufschwung der Grünen und der soziale Kurs, den Parteichef Robert Habeck mit seinem Gedanken zur Grundsicherung ohne Sanktionen und einem Ende von Hartz IV einschlägt, bereiten Nahles zusätzlich heftige Kopfschmerzen. Mittlerweile sprechen Beobachter nur noch von der ehemaligen Volkspartei SPD.

Die SPD zittert vor den nächsten Wahlen

Und dieses Jahr könnte es noch dicker kommen. Im Mai steht die Europa-Wahl an, im September und Oktober Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die SPD zittert. Viele Sozialdemokraten blicken auf Nahles: Hat sie die Kraft, den Hebel umzulegen? Hat sie überhaupt das Zeug dazu?

Seit Wochen gibt es zudem Gerüchte, dass Ex-Parteichef und Nahles-Gegner Sigmar Gabriel sich für ein Comeback warmläuft. Als Außenminister gehörte der Niedersachse zu den beliebtesten Politikern Deutschlands. Doch in der SPD-Fraktion hat er nur noch wenige Fans. Mit seiner ruppigen Art hatte sich Gabriel als SPD-Chef intern viele Feinde gemacht.

Schröder bringt Sigmar Gabriel wieder ins Spiel

Schröder hatte sich während der Zeit der Agenda-2010-Reformen heftig mit Gabriel, der damals Ministerpräsident von Niedersachsen war, gestritten. Doch das ist lange vorbei. Er empfiehlt seinen Genossen, es noch mal mit Gabriel zu versuchen. Ein weiterer Hieb auf Andrea Nahles.

Wörtlich sagt Schröder: „Sigmar Gabriel ist vielleicht der begabteste Politiker, den wir in der SPD haben. Er ist nur in der Partei ein paar Leuten zu fest auf die Füße getreten. Er muss selbst entscheiden, ob er noch einmal eine stärkere Rolle spielen will. Aber die SPD könnte von seinen Fähigkeiten nach wie vor profitieren. Unabhängig davon rate ich allen, die was in der SPD werden wollen: Wer um das höchste Regierungsamt kämpft, muss es unbedingt wollen. Die Leute, die einen wählen sollen, gucken schon ganz genau hin, ob jemand brennt oder nicht.“

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946: Nach dem Zweiten Weltkrieg musste sich die SPD neu organisieren. Der 1895 in Westpreußen geborene Kurt Ernst Carl Schumacher führte die Partei von 1946 bis 1952.

Nach dem Tod Kurt Schumachers 1952 übernahm der gebürtige Magdeburger Erich Ollenhauer das Amt des SPD-Vorsitzenden. Er war zugleich SPD-Fraktionschef im Bundestag. Beide Ämter hielt er bis zu seinem Tod 1963.

Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin Willy Brandt übernahm den Parteivorsitz 1964 und hielt das Amt bis 1987.

Der gebürtige Hans-Jochen Vogel war SPD-Vorsitzender von 1987 bis 1991.

Björn Engholm führte die Sozialdemokraten von 1991 bis 1993. Er war der designierte Kanzlerkandidat seiner Partei, trat im Zuge der Barschel-Affäre aber von allen politischen Ämtern zurück.



Nach dem Rücktritt von Björn Engholm führte der spätere Bundespräsident Johannes Rau die SPD kommissarisch.

Bei einer Ur-Wahl 1993 sprach sich eine Mehrheit der SPD-Mitglieder für den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping. Er führte die Partei bis 1995.

Oskar Lafontaine war von 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender.

Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder übernahm den SPD-Vorsitz 1999 und hielt das Amt bis 2004.

Franz Müntefering führte die SPD von 2004 bis 2005. Er verzichtete 2005 auf eine erneute Kandidatur.



Nach Münteferings Rückzug wurde Matthias Platzeck im November 2005 zum Vorsitzenden gewählt. Nach zwei Hörstürzen in den Wochen darauf trat er im April 2006 aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Kurt Beck übernahm zunächst kommissarisch und wurde dann auf einem Sonderparteitag bestätigt. 2008 erklärte er seinen Rücktritt, nachdem durch Indiskretionen bekannt geworden war, dass Frank-Walter Steinmeier die SPD als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl 2009 führen sollte.

Franz Müntefering stand von Becks Rücktritt 2008 bis zum schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2009 zum zweiten Mal an der Parteispitze.

Mit einem Zeitraum von 2009 bis 2017 war Sigmar Gabriel einer der langjährigsten Vorsitzenden der sozialdemokratischen Partei.

Martin Schulz wurde am 19. März 2007 zum Vorsitzenden gewählt. Auf innerparteilichen Druck hin erklärte er am 9. Februar 2018 schriftlich seinen „Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung". Am 13. Februar 2018 gab er seinen Rücktritt bekannt.



Andrea Nahles führt seit dem 22. April 2018 die Parteispitze. Sie ist die erste weibliche Vorsitzende der SPD.

Was Schröder nicht erwähnt: Gabriel war fast acht Jahre SPD-Chef, hätte mehrfach Kanzlerkandidat werden können – hat jedoch nie zugegriffen. Er zögerte und zauderte und rechnete sich keine Chancen gegen die populäre Regierungschefin Angela Merkel (CDU) aus.

Eine Alte Feindschaft zwischen Schröder und Nahles

Schröder gehört wie Gabriel zur Niedersachsen-Connection in der SPD, auch das erklärt harten Worte in Richtung Nahles. Doch das Abwatschen hat nicht nur mit alten Hannover-Seilschaften zu tun. Es ist auch eine persönliche Sache zwischen Schröder und Nahles, eine alte Feindschaft.

Sie gehörte in seiner zweiten Amtszeit (2002 bis 2005) zu seinen energischsten Kritikern. Kämpfte gegen die Agenda 2010, vor allem gegen Hartz IV, nannte Schröder „Abrissbirne des Sozialstaats“. Schröder machte sich im SPD-Vorstand über Nahles lustig. Diese Wunden sitzen tief, bei beiden. Zuletzt schwiegen beide, es herrschte Waffenstillstand zwischen Schröder und Nahles. Den hat der Altkanzler jetzt gebrochen.

