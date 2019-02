Jens Spahn gibt bei Twitter Tipps gegen Krebs - es folgt ein Shitstorm

Krebs ist eine Volkskrankheit – und Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit, ist derzeit viel beschäftigt damit, über das Thema zu reden. Nun erklärte er bei Twitter eine Vorsorgetaktik. Und sorgt damit für Hohn, Spott und Entsetzen.

Denn Spahn postete am Montag, am Weltkrebstag, eine Erklärung, wie jeder seinen persönlichen Kampf gegen Krebs beginnen könnte. „Wie? So: Nicht (mehr) rauchen, sich mehr bewegen, gesund ernähren und die Haut vor UV-Strahlung schützen (Sonnencreme)!“

Den Tweet versah er noch mit den Hashtags #Weltkrebstag und #prävention.

Kritik an allgemeingültigen Vorschlägen von Spahn zur Krebsvorsorge

Schnell formierte sich bei Twitter Protest gegen diese sehr allgemeingültigen Tipp. „Mehrere Tote im Freundeskreis beweisen: Krebs kann immer passieren. Anders als dumme Tweets. Dagegen kann man sich schützen“, antwortete Autor Micky Beisenherz umgehend.

Jeder kann seinen persönlichen Kampf gegen Krebs heute beginnen. Wie? So: Nicht (mehr) rauchen, sich mehr bewegen, gesund ernähren und die Haut vor UV-Strahlung schützen (Sonnencreme)!#Weltkrebstag #Prävention — Jens Spahn (@jensspahn) February 4, 2019

Tatsächlich begannen dann immer mehr Menschen, ihre eigenen Geschichten oder die aus dem Bekannten- und Familienkreis zu posten.

Menschen, die gesund lebten, aber trotzdem krank wurden, fühlen sich von dieser Leichtigkeit des Gesundheitsministers massiv gestört. Drei Beispiele:

Mein Vater, Nichtraucher, Fußballspieler und -trainer, hatte mit 39 Jahren ein Non-Hodgkin-Lymphom. Ich war 5, meine Schwester 3. Er hat gestern sehr über diesen Tweet gelacht und gesagt, ich solle ihm Sonnencreme kaufen. https://t.co/SSx0vF2zri — Torsten Beeck (@TorstenBeeck) February 5, 2019

Im Namen meiner, mit 41 Jahren, an erst Brustkrebs erkrankten und später an Hirntumor verstorbenen Tante (Nichtraucher, sehr schlank, fit), die meine beiden damals 13-jährigen Cousins als Halbwaisen hinterließ, wünsche ich dem Herrn für diese Aussage, er möge mir nie begegnen. https://t.co/ZacM8HFdGw — Räubertochter (@fierce_friday) February 4, 2019

Als ich Krebs hatte, war ich 13, Nichtraucher, lief die 1000 Meter in unter 3:30 und aß regelmäßig gesund, Landjugend und so.

Stimmt schon, hätte mehr tun sollen. https://t.co/eJNuF8RRs6 — Volker Dohr (@VlkrDhr) February 4, 2019

Shitstorm gegen den Gesundheitsminister

Mit der Zeit entstand ein echter Shitstorm, aus sachlichen Reaktionen wurden Beleidigungen und ausformulierte Zweifel an dem Zustand des Politikers. Hunderte Nutzer begannen, sich aufzuregen.

Dass es nicht gut ankam, was er getwittert hatte, merkte dann auch Spahn – und entschuldigte sich Dienstagmittag.

Es tut mir leid, wenn mein Tweet missverständlich war. Nichts liegt mir ferner als den Erkrankten eine Mitschuld zu geben oder Krebs zu verharmlosen. Im Gegenteil: Wir sollten durch mehr Prävention, frühere Früherkennung, bessere Therapien schweres Leid zu vermindern versuchen. — Jens Spahn (@jensspahn) February 5, 2019

Spahn hatte vergangene Woche erklärt, Krebs sei in 20 bis 30 Jahren besiegbar. Auch das führte zu schnellen Reaktionen: Führende Krebsmediziner widersprechen Spahn umgehend. (ses)