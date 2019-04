Nahles: Fordert mehr Tempo beim Klimaschutz

Berlin SPD-Chefin Andrea Nahles fordert mehr Tempo, um beim Klimaschutz in Deutschland voranzukommen. Zugleich weist sie aber den Vorwurf zurück, dass das Land bei dem Thema auf der Stelle tritt. Mit dem Kohleausstieg sei "in diesem Jahr schon etwas sehr Wesentliches auf den Weg gebracht" worden, sagte sie in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Zugleich räumte Nahles ein: "Es ist einfach mehr Tempo notwendig." Alle Sektoren müssten ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten: Landwirtschaft, Verkehr, Energiewirtschaft und auch klimafreundliche Gebäude.

