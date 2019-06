Deutschland zieht Personal von Sophia-Mission ab

Berlin Die Bundesregierung wird auch das Personal aus dem Hauptquartier der Sophia-Mission in Rom abziehen. Der deutsche Anteil der Einsatzführung werde seine Arbeit zum 30. Juni einstellen, heißt es in einer Unterrichtung des Bundestages, die der dpa vorliegt. Zunächst werde die deutsche Beteiligung "damit ruhen". Deutschland hatte im Januar angekündigt, bis auf weiteres keine neuen Schiffe für die Operation Sophia vor der libyschen Küste bereitzustellen. Hintergrund ist ein ungelöster Streit um die Aufnahme von Migranten in europäischen Ländern.

