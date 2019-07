Rüstungsausgaben: Merkel und AKK für deutliche Erhöhung

Berlin. AKK will mehr Geld in Rüstung investieren. Auch Merkel spricht dafür. Trump hatte zuletzt von Deutschland Investitionen gefordert.

Erst in dieser Woche hat Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) das Amt von Parteikollegin Ursula von der Leyen übernommen. Zeit verschwenden will die neue Verteidigungsministerin aber offenbar nicht. Und fordert eine kräftige Finanzspritze für die Bundeswehr.

Die Bundesrepublik habe dem Ziel der Nato, die Militärausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, eine „klare Zusage gegeben“, sagte die CDU-Vorsitzende der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Im gleichen Gespräch erklärte sie auch ihr Vertrauen in die Nato und die Bedeutung des Bündnisses.

Mit Blick auf das Zwei-Prozent-Ziel sagte sie, es sei ihr zwar bewusst, dass man das nicht von heute auf morgen erreiche. Aber ebenso klar sei, „dass man den Weg dorthin auch wirklich gehen muss“.

Bundeswehr-Finanzspritze: Merkel erklärt, das „schulden wir unseren Soldatinnen und Soldaten“

Gleichzeitig verkündete auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass die deutschen Verteidigungsausgaben weiter steigen werden. Die Bundeswehr brauche für die Erfüllung ihrer Aufgaben mehr Unterstützung, Ausrüstung und Ausbildung, sagte Merkel am Samstag beim öffentlichen Gelöbnis für 400 Soldaten in Berlin. „Deshalb haben wir bereits die Verteidigungsausgaben gesteigert und werden das auch weiter tun“, so die Kanzlerin.

„Das schulden wir unseren Soldatinnen und Soldaten. Das schulden wir auch unseren Partnern in den Vereinten Nationen, der Nato und der EU.“ Der Einsatz für Frieden und Sicherheit müsse Deutschland die Ausgaben wert sein, sagte Merkel.

„Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen stets unter Beweis stellen, dass wir bereit und fähig sind, unsere Streitkräfte zum Einsatz zu bringen und uns zu verteidigen.“ Dies sei Voraussetzung dafür, Verhandlungen führen und politische Lösungen von Konflikten finden zu können.

Kramp-Karrenbauers Finanzspritze für Bundeswehr: Bisherige Planung „schon immer kritisiert“

Deutschland hat sich wie die anderen Nato-Verbündeten dazu bekannt, dass sich die Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent des BIP bewegen sollen. Dies würde Mehrausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe bedeuten. Für 2020 sind nun allerdings nur 1,37 Prozent der Wirtschaftsleistung anvisiert, laut Finanzplan soll die Quote bis 2023 sogar auf 1,25 Prozent sinken. Dies sorgt für Ärger insbesondere im Verhältnis zu den USA. Der Präsident drängt Deutschland, den Verteidigungsetat aufzustocken. Donald Trump drohte, US-Soldaten aus Deutschland zu verlegen. Auch der US-Botschafter hatte höhere Rüstungsausgaben gefordert.

Kramp-Karrenbauer betonte, sie habe schon immer kritisiert, dass der Verteidigungshaushalt der mittelfristigen Finanzplanung zufolge in den kommenden Jahren sinken solle. Jetzt werde sie im Kabinett und im Koalitionsausschuss diese Haltung als Ministerin und Parteichefin vertreten.

Nato „ist und bleibt der Eckstein unserer Sicherheitsarchitektur“

Sie wandte sich zugleich gegen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Nordatlantischen Bündnisses und der Vereinigten Staaten. „Die Nato ist und bleibt der Eckstein unserer Sicherheitsarchitektur“, sagte sie. Der Koalitionsvertrag sehe zwar eine stärkere europäische Säule vor, doch es sei nicht realistisch zu glauben, „dass eine europäische Initiative die Nato ersetzen könnte“. So etwas komme „nicht in Frage“.

Viele fragen sich noch, ob die CDU-Chefin Kram-Karrenbauer die Bundeswehr leiten kann. Ist der Posten eine Stufe auf dem Weg zur Macht und ihr Sprungbrett ins Kanzleramt? Für ihre Vereidigung in der nächsten Woche sollen die Bundestagsabgeordneten ihren Urlaub unterbrechen. (ses/dpa/rtr)