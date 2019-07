Leibärztin von Nawalny schließt Vergiftung nicht aus

Moskau Als Ursache für die plötzliche Erkrankung des Kremlkritikers Alexej Nawalny schließt seine Ärzte eine Vergiftung nicht aus. Eine Schwellung im Gesicht könnte auf giftige Chemikalien zurückzuführen sein, schrieb Anastasia Wassiljewa bei Facebook. Sie selbst habe Nawalny noch nicht untersuchen dürfen. Der Kremlkritiker war gestern aus der Haft in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er am Mittwoch zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt worden war. Nawalny hatte zu Protestaktionen für die Zulassung unabhängiger Kandidaten der Opposition bei den Regionalwahlen in sechs Wochen aufgerufen.

