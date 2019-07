Hormus-Mission: USA bitten Deutschland um Beteiligung

Berlin. Eine Beteiligung an der Marine-Mission in der Straße von Hormus hält sich Deutschland noch offen. Die USA bitten nun um Unterstützung.

Unterstützt Deutschland bald die Vereinigten Staaten bei der Sicherung des Handelsverkehrs in der Straße von Hormus? Darum zumindest haben die USA nun förmlich gebeten.

„Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen“, teilte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Bislang hält sich die Bundesregierung die Beteiligung an der Marine-Mission offen. Die Frage drängte sich in den vergangenen Tagen immer weiter auf: Schickt die Regierung deutsche Kriegsschiffe an den Golf? (dpa/les)