Fleischsteuer: Warum Politiker Fleisch teurer machen wollen

Nach der Debatte um verbilligte Bahntickets durch eine Ermäßigung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent ist auch die Besteuerung von Fleischprodukten in den Fokus der Politik gelangt. Diesmal geht es allerdings um eine Anhebung des Satzes: So haben sich Agrarpolitiker von SPD und Grünen für eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch ausgesprochen.

„Ich bin dafür, die Mehrwertsteuerreduktion für Fleisch aufzuheben und zweckgebunden für mehr Tierwohl einzusetzen“, sagte Friedrich Ostendorff, agrarpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, der „Welt“.

Rainer Spiering, agrarpolitischer Sprecher der SPD, sieht das ähnlich: „Eine Fleischsteuer, der Einfachheit halber über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent, wäre ein möglicher Weg, der sich allerdings hauptsächlich auf die Konsumenten bezieht“, sagte Spiering. Auch die Fleischproduzenten und der Lebensmitteleinzelhandel müssten ihren Beitrag für eine nachhaltige Nutztierhaltung leisten.

So unterschiedlich werden Lebensmittel besteuert

Für den Grünen Ostendorff ist die unterschiedliche Besteuerung von Lebensmitteln nicht nachvollziehbar. Tatsächlich wird laut Smartsteuer.de

Hafer-und Sojamilch mit 19 Prozent besteuert, Milch aber mit sieben Prozent

sieben Prozent Umsatzsteuer liegen auf Kartoffeln, 19 Prozent auf Süßkartoffeln

ermäßigt wird der Satz für Äpfel, nicht aber für Apfelsaft

auch Luxusprodukte wie Froschschenkel, Wachteleier und Trüffel gelten als Grundbedarf – mit sieben Prozent Mehrwertsteuer

Tierschutzbund: Steuereinnahmen für Tierschutz verwenden

Auch der Deutsche Tierschutzbund fordert die Fleischsteuer, um die Haltung von Nutztieren zu verbessern. Verbandspräsident Thomas Schröder sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Parallel zur CO2-Steuer brauchen wir auch eine Fleischsteuer.“ Mit den Einnahmen könnte der Umbau der Ställe finanziert werden. „Pro Kilo Fleisch, Liter Milch oder Eierkarton sind das nur wenige Cents“, so Schröder.

Der CDU-Agrarpolitiker Albert Stegemann zeigte sich offen für den Vorstoß des Tierschutzbundes nach einer Fleischsteuer. „Eine solche Steuer kann ein konstruktiver Vorschlag sein. Dafür müssten diese Mehreinnahmen aber zwingend als Tierwohlprämie genutzt werden, um die Tierhalter in Deutschland beim Umbau zu unterstützen.“

Der Weg zu einer gesellschaftlich nachhaltig akzeptierten Nutztierhaltung koste Milliarden Euro, die die Landwirte in Deutschland nicht alleine tragen könnten.

Agrarministerin Klöckner soll Nutztierhaltung verbessern

Der Weg zu einer gesellschaftlich nachhaltig akzeptierten Nutztierhaltung koste Milliarden Euro, die die Landwirte in Deutschland nicht alleine tragen könnten.

Stegemann rief Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) dazu auf, eine umfassende Nutztierstrategie vorzulegen. „Wir müssen festlegen, wie es in 20 oder 30 Jahren in den Ställen aussehen soll“, sagte Tierschutz-Präsident Schröder. Die notwendigen Umbaumaßnahmen in der Landwirtschaft müssten gefördert werden. Dazu sollen laut Schröder die Einnahmen aus der Fleischsteuer dienen.

Auch interessant: Tierquälerei: Drei Jahre Gefängnis für Schweinezüchter

Was eine „Fleischsteuer“ ausmachen würde

Fleisch und Fleischprodukte sind vergleichsweise billig. So kostet nach aktuellen Discounter-Angeboten

ein Kilogramm Schweinenacken 6,69 Euro (mit 19 Prozent 7,44 Euro – plus 75 Cent)

6,69 Euro (mit 19 Prozent 7,44 Euro – plus 75 Cent) ein Kilo Rindergulasch 7,99 Euro (mit 19 Prozent 8,89 – plus 90 Cent)

7,99 Euro (mit 19 Prozent 8,89 – plus 90 Cent) 100 Gramm Leberwurst 49 Cent (mit 19 Prozent 55 Cent – plus 6 Cent)

500 Gramm Schweinehackfleisch 1,79 (mit 19 Prozent 1,99 Euro - plus 20 Cent)

1,79 (mit 19 Prozent 1,99 Euro - plus 20 Cent) ein Kilo Hähnchenkeulen 4,98 Euro (mit 19 Prozent 5,53 Euro – plus 55 Cent)

Die Fleischproduktion ist zwar in Deutschland leicht um 2,6 Prozent gesunken, aber durch Massentierhaltung immer noch sehr hoch. So wurden nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes in den ersten sechs Monaten 2019 in den gewerblichen Schlachtbetrieben in Deutschland 29,4 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet. Einschließlich des Geflügels produzierten die Schlachtbetriebe 3,9 Millionen Tonnen Fleisch. (mit dpa)