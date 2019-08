Kramp-Karrenbauer will Klimaschutzkonzept

Berlin CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer plädiert für ein Klimaschutzkonzept "mit Innovationen, mit Optimismus". "In den letzten Wochen und Monaten haben wir sehr viel gehört beim Thema Klimaschutz über Verbote, über Einschränkungen", sagte Kramp-Karrenbauer in Berlin. In einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" hatte Kramp-Karrenbauer gemeinsam mit Unionsfraktionsvize Andreas Jung unter anderem eine Abwrackprämie für Ölheizungen gefordert und die Aufnahme nachhaltiger Entwicklung als Staatsziel ins Grundgesetz.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder