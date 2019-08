Demonstranten legen Hongkongs Flughafen erneut lahm

Hongkong Besetzte Flughafenhallen, Gepäckwagen als Barrikaden und zugeklebte Augen als stiller Protest gegen die Staatsgewalt: Mit einer erneuten Großdemo hat die regierungskritische Protestbewegung in Hongkong den Airport der chinesischen Sonderverwaltungszone den zweiten Tag in Folge lahmgelegt. Viele Flüge fielen aus. Tausende Menschen besetzten wie schon am Vortag die Ankunfts- und Abflughallen und behinderten Fluggäste zum Teil massiv. In Hongkong kommt es seit mehr als zwei Monaten immer wieder zu massiven Protesten, die regelmäßig mit Ausschreitungen enden.

