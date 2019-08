Trump: China verstärkt Militärpräsenz an Grenze zu Hongkong

Washington Laut US-Präsident Donald Trump bringt Chinas Militär Truppen an der Grenze zu Hongkong in Stellung. Darüber sei er von den US-Geheimdiensten informiert worden, schrieb Trump auf Twitter. Alle Parteien sollten Ruhe bewahren und für Sicherheit sorgen. Verschiedene Medien hatten zuletzt über eine zunehmende Präsenz des chinesischen Militärs an der Grenze zu Hongkong berichtet. In der Metropole kommt es seit mehr zwei Monaten immer wieder zu massiven regierungskritischen Protesten, die regelmäßig mit Ausschreitungen enden.

