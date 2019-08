Trump will Grönland kaufen – „Im Grunde Immobiliengeschäft“

Seit Donald Trump Nordkoreas Stränden eine blendende touristische Zukunft vorausgesagt hat, natürlich müsste erst Kim Jong-Uns Kommunismus und die ihn schützenden Atom-Raketen weg, hört man in Washington genauer hin, wenn der gelernte Immobilien-Tycoon ungewöhnliche Destinationen ins Visier nimmt. Neuerdings bekundet der US-Präsident Interesse an Grönland.

Nein, Sie haben sich nicht verlesen: Grönland.

Wie Mitarbeiter des Weißen Hauses zuerst dem „Wall Street Journal” steckten, plant Trump auf der mit zwei Millionen Quadratkilometern größten Insel der Welt, die hoheitlich von Dänemark verwaltet wird, seit 2009 aber weitgehend autonom auftritt, keine Golf-Resorts. Dazu ist die fast durchgehende Eisdecke des Eilands mit 3400 Metern zu dick und kein bisschen grün.

Trump kann sich vielmehr wie weiland Vorgänger Harry Truman, der 1946 vergeblich 100 Millionen Dollar bot, vorstellen, Dänemark den sechs Mal so groß wie Deutschland geratenen Trumm in der arktischen Polar-Region abzukaufen. „Was haltet ihr davon, kann man das machen?”, soll Trump Untergebene gefragt und erste Sondierungen in Auftrag gegeben haben, wie Ende vergangener Woche bekannt wurde. Ohne zunächst zu erklären, warum, weshalb und wieso.

Trump denkt über Grönland-Kauf nach – ein „Immobiliengeschäft“

Das holte der Präsident am Sonntag (Ortszeit) nach – auch wenn er sehr vage blieb. Ein Kauf Grönlands könnte für die USA „strategisch“ interessant sein; erst müsse man jedoch rausfinden, ob es ein Verkaufsinteresse gäbe, sagte Trump. Und: „Im Grunde wäre es ein großes Immobiliengeschäft.“ Dänemark verliere mit seiner Unterstützung für Grönland jedes Jahr viel Geld. Was mit den Zehntausenden Menschen ist, die auf der „Immobilie“ leben, führte Trump nicht aus.

President Trump acknowledges discussing the U.S. potentially buying Greenland: "Essentially, it's a large real estate deal" https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/l5ymJuseI3 — CBS News (@CBSNews) August 18, 2019

Trump sagte, bei seiner angedachten Reise nach Kopenhagen könne das Thema besprochen werden, es sei aber nicht „oberste Priorität“ und nicht der Anlass des Besuchs. Dänemark sei ein wichtiger Nato-Partner, der den Schutz der USA genieße, sagte Trump. Auch sei noch nicht ganz sicher, ob der Besuch Anfang September auch stattfinden werde, sagte Trump.

Premierministerin Frederiksen: Hoffe, Trump meint das nicht ernst

Auf seiner Europa-Tour plante der Präsident, in Kopenhagen bei Premierministerin Mette Frederiksen Station zu machen. Die besuchte am Sonntag Grönland – und betonte dort wieder, dass die Insel nicht zum Verkauf stehe. Zu Trumps Gedankenspielen sagte sie: „Ich hoffe inständig, dass dies nicht ernst gemeint ist.“

Ihr Vorgänger Lars Løkke Rasmussen, war Ende vergangener Woche auf Twitter noch deutlicher geworden: „Das muss ein Aprilscherz sein.“

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019

Weil man bei Trump nie wisse, legte die Dänische Volkspartei nach: „Wenn er das wirklich in Betracht zieht, dann ist das der letzte Beweis, dass er verrückt geworden ist.” Dänemark werde die rund 56.000 auf der Insel lebenden Bewohner, das Gros Inuit, nicht „verkaufen”. Die dänischen Sozialliberalen sprachen gereizt vom „Risiko einer Militarisierung Grönlands”.

Trump denkt über Grönland-Kauf nach – US-Militär schon da

Dabei gibt es die schon seit Jahrzehnten. Seit 1951 unterhält das Pentagon in Thule, 1500 Kilometer vom Nordpol entfernt, einen Militärflughafen mit derzeit 600 Soldaten. Von dort werden auch Frühwarn-Systeme gegen ballistische Raketen gefahren.

Im 21. Jahrhundert, sagten Analysten in Washington, „ist die geostrategische Lage Grönlands auch wegen großer Erdöl- und Gasvorkommen noch wichtiger geworden”. Dabei gelte es, unbedingt einen Schritt schneller zu sein als China. Das Riesenreich hatte erst gerade versucht, über das auch an der „neuen Seidenstraße” beteiligte Mega-Bauunternehmen „China Communications Construction Company” (CCCC) einen Fuß in die grönländische Tür zu bekommen.

Warum Grönland chinesische Investitionen ablehnte

Den Politikern in der Hauptstadt Nuuk, in der manche die völlige Unabhängigkeit von Dänemark anstreben, wurde der Bau mehrerer Flughäfen schmackhaft gemacht. Dänemarks damaliger Premier Rasmussen intervenierte Ende 2018. Mit Verweis auf die jährliche Alimentierung Grönlands durch Kopenhagen im Volumen von knapp 600 Millionen Dollar.

Und mit dem Fingerzeig, dass Dänemark seiner ehemaligen Kronkolonie nicht gestatten werde, die mit den USA bestehende „Sicherheitspartnerschaft” zu gefährden. Auch wohl darum erklärte Grönlands Außenministerin Ane Lone Bagger: „Wir sind bereit, Geschäfte zu machen. Aber wir stehen nicht zum Verkauf.”

Wovor Umweltschützer auf Grönland warnen

Blick über das Städtchen Tasiilaq auf Grönland. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

Für den Fall, dass Trump nicht locker lassen sollte, setzten Umweltschützer eine Mahnung ab, die verfangen könnte. Durch die von Trump geleugnete Erderwärmung und die damit verbundene Eisschmelze steige die Wahrscheinlichkeit, dass bald unschöne Hinterlassenschaften der Amerikaner auf Grönland ans Tageslicht kämen.

Im „Camp Century”, 250 Kilometer von Thule entfernt, probten die USA in den 60er Jahren den Bau eines Tunnelsystems, um dort Atomwaffen zu lagern. Der Plan wurde verworfen, chemische und radioaktive Abfälle blieben. „Mit ,Projekt Eiswurm’”, so die Experten, „will Donald Trump sicher nicht in Verbindung gebracht werden.”

Die Insel ist derzeit besonders vom Klimawandel betroffen: Zuletzt hatte Ende 2018 der Weltklimarat gewarnt, dass das grönländische Eis unwiederbringlich verloren gehen kann. (mit dpa)