Scholz will sein Ansehen in die Waagschale werfen

Berlin Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat bestätigt, dass er sich um das Amt des SPD-Chefs bewerben will und erstmals auch Gründe dafür genannt. Der Vizekanzler will bei der Kandidatur sein Ansehen in der Bevölkerung in die Waagschale werfen. "Ich glaube, dass Deutschland eine starke sozialdemokratische Partei braucht", sagte Scholz am Sonntag in Berlin beim Tag der offenen Tür in der Bundespressekonferenz. Er befürwortete zudem eine Doppelspitze in der SPD, nannte aber auf Nachfrage keinen Namen einer möglichen Mitbewerberin.

