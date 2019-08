Landtagswahl: AfD gegen CDU – Der harte Kampf um Sachsen

Alexander Gauland ist niemand, der öffentlich in Erinnerungen schwelgt, doch an diesem Abend macht er eine kleine Ausnahme. Er sei gern hergekommen, zu diesem Wahlkampftermin in der Oberlausitz, weil er als Kind hier, nahe der deutsch-polnischen Grenze, viele Ferien verbracht habe. „Ich fühle mich...