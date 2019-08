Scholz zu voller Soli-Abschaffung: In nächster Legislatur

Berlin Finanzminister Olaf Scholz will in dieser Legislaturperiode nicht darüber entscheiden, wie lange der Solidaritätszuschlag für Topverdiener noch beibehalten werden soll. "Darüber werden wir in der nächsten Legislaturperiode sicher entscheiden", sagte der Vizekanzler im ARD-"Morgenmagazin" vor dem geplanten Kabinettsbeschluss über die Abschaffung für die weitaus meisten Soli-Zahler. Die Union dringt auf eine baldige vollständige Abschaffung und mindestens die Festlegung eines Fahrplans dafür.