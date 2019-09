SPD-Fraktion: 365-Euro-Ticket und europäischen Klimaschutz

Berlin. In der Diskussion um mehr Klimaschutz will die SPD-Fraktion im Bundestag die Preise für den öffentlichen Nahverkehr deutlich senken. In einem Entwurf, der der dpa vorliegt und über den die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, heißt es: Kommunen sollten bei der schrittweisen Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets unterstützt werden. Die Sozialdemokraten fordern auch mehr europäische Anstrengung für den Klimaschutz. Das EU-Klimaschutzziel für 2030 müsse angehoben werden, und zwar von 40 auf bis zu 55 Prozent Treibhausgasminderung gegenüber 1990.

