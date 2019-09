Bundestag: Özdemir will Fraktionschef der Grünen werden

Der Mensch braucht Ziele – Cem Özdemir hat sein neustes klar formuliert: Er will Fraktionschef der Grünen im Bundestag werden. Er will wieder ganz vorne dabei sein.

Der frühere Bundesvorsitzende der Grünen tritt bei der Neuwahl des Fraktionsvorstands am 24. September gemeinsam mit der Bremer Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther an. Das Bewerbungsschreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die aktuellen Amtsinhaber, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, werden erneut antreten. Es droht ein Machtkampf in der Partei, die zuletzt immer wieder mit ihren Umfragewerten beeindruckte.

Özdemir und Kappert-Gonther: „Fairer Wettbewerb“ gut für Fraktion

„Wir sind überzeugt davon, dass ein fairer Wettbewerb der Fraktion gut tut - nach außen wie nach innen“, schreiben der 53-jährige Özdemir und die 52-jährige Kappert-Gonther in ihrer Bewerbung. Bis zur Bundestagswahl gehe es darum, auch als kleinste Fraktion im Parlament „mit neuem Schwung der Gegenpol einer schwachen Regierung zu sein“.

Die beiden stellen darin klar, dass sie für den nächsten Wahlkampf im Bund keine Spitzenkandidatur anstreben. Dafür gelten Grünen-intern die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck als de facto gesetzt.

Die Fraktionschefs werden zwar einzeln gewählt und nicht im Team, es muss aber mindestens eine Frau dabei sein. In der Regel sind auch beide Parteiflügel - Linke und sogenannte Realpolitiker - an der Spitze der Fraktion vertreten. Kappert-Gonther gehört wie Hofreiter zu den Parteilinken, Özdemir und Göring-Eckardt sind „Realos“.

Cem Özedmir will den Fraktionsvorsitz – zurück zur Spitze?

Cem Özdemir und Kirsten Kappert-Gonther bewerden sich gemeinsam für den Fraktiosnvorstand. Foto: Michael Kappeler / dpa

Fast zehn Jahre lang war Özdemir Chef der Grünen – keiner stand länger an der Parteispitze. Der Sohn türkischer Gastarbeiter erzählt gern von seinem Aufwachsen zwischen zwei Kulturen im baden-württembergischen Bad Urach, seiner teils holprigen Schullaufbahn und von seiner Ausbildung als Erzieher, auf die ein Sozialpädagogik-Studium folgte.

Integration ist neben der Wirtschaftspolitik eines der wichtigsten Themen des Realpolitikers, auch mit Kritik an der türkischen Regierung macht er immer wieder Schlagzeilen.

Bei den Grünen ist der 53-Jährige seit 1981. Er zog 1994 als erster Abgeordneter türkischer Herkunft in den Bundestag ein. Von 2004 bis 2009 war Özdemir Abgeordneter des EU-Parlaments. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Der begeisterte Fan des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart zählte nach der Bundestagswahl 2017 und dem Platzen der Gespräche über eine schwarz-gelb-grüne Jamaika-Koalition zu den Verlierern: Statt Bundesminister zu werden, übernahm er den Vorsitz des Verkehrsausschusses im Bundestag.

Kirsten Kappert-Gonther tritt mit Özdemir an

Die 52-Jährige ist erst seit gut zwei Jahren in der Bundespolitik aktiv, nach sechs Jahren als Abgeordnete in der Bremischen Bürgerschaft wurde sie im September 2017 in den Bundestag gewählt. In der Fraktion ist die gebürtige Marburgerin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Sprecherin für Drogenpolitik und Gesundheitsförderung.

Ihre Leidenschaft für die Politik entdeckte Koppert-Gonther in den 80er Jahren, als sie sich gegen Atomkraft und Rüstung engagierte. „Zu den schönsten Erinnerungen dieser Zeit zählen die großen Friedensdemos im Bonner Hofgarten, als wir dachten, dass es gar keine andere Position als unsere geben könnte. Die gab es dann leider doch, die Raketen wurden stationiert“, schreibt sie auf ihrer Homepage.

Die überzeugte Fahrradfahrerin Kappert-Gonther ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Die Grünen befinden sich weiterhin auf einem Höhenflug und erzielen immer wieder beeindruckende Werte – in Umfragen und Wahlen. Im Osten zeigte sich jüngst, dass die Grünen etabliert sind, sie fuhren in Sachsen und Brandenburg ihre besten Ergebnisse der Parteigeschichte ein. Der Grünen-Chef Habeck formulierte ganz eindeutig im Interview mit unserer Reaktion: Wir wollen Verantwortung. (dpa/ses)