Brexit: Hat Boris Johnson gegen die Verfassung verstoßen?

In knapp sieben Wochen soll Großbritannien die EU verlassen: Zumindest läuft dann die aktuelle Frist für den Brexit ab. Ob der EU-Austritt am 31. Oktober kommt – und wenn ja, in welcher Form – ist weiter völlig offen. Am Dienstag wird vor dem obersten Gericht über die Zwangspause verhandelt, die der britische Premier Boris Johnson dem Parlament verordnet hat.

Der Supreme Court muss entscheiden, ob er für den Streit um die Zwangspause zuständig ist – und falls ja, ob Johnson mit der Schließung des Unterhauses gegen die Verfassung verstoßen hat.

Am Montag reiste Johnson nach Brüssel, um mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Junker zu verhandeln. Johnson sagt, das Brexit-Abkommen müsse geändert werden – doch nicht wenige glauben, dass der konservative Hardliner den No-Deal-Brexit will, also einen EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ohne Abkommen.

Das Treffen brachte zunächst kein Ergebnis. Die Entwicklungen der Brexit-Krise im Newsblog:

Brexit-Chaos in Großbritannien: Das Wichtigste in Kürze

Die Briten wollen aus der EU austreten. Nachdem der erste Termin geplatzt war, läuft die Frist für den Brexit am 31. Oktober ab

ab Das Abkommen, das Ex-Premier Theresa May mit der EU ausgehandelt hat, hat im Londoner Parlament keine Mehrheit gefunden

gefunden Die Mehrheit der Parlamentarier ist gegen einen No-Deal-Brexit , weil die wirtschaftlichen Folgen nicht absehbar sind

, weil die wirtschaftlichen Folgen nicht absehbar sind Das Unterhaus verabschiedete ein Gesetz, das Premier Johnson zwingen soll, die EU um eine Verlängerung der Brexit-Frist zu bitten, falls es bis 19. Oktober kein Abkommen gibt

der Brexit-Frist zu bitten, falls es bis 19. Oktober kein Abkommen gibt Premier Johnson dagegen will den Brexit zum 31. Oktober auf jeden Fall, mit oder ohne Deal – und sagt, er werde nicht um eine Verlängerung bitten

dagegen will den Brexit zum 31. Oktober auf jeden Fall, mit oder ohne Deal – und sagt, er werde nicht um eine Verlängerung bitten Das Parlament ist bis Mitte Oktober in der von Johnson veranlassten Zwangspause

Am Montag verhandelte Johnson in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident Junker – ohne Ergebnis

Dienstag, 17. Oktober: Supreme Court verhandelt über Parlaments-Zwangspause

13.43 Uhr: Von Protesten begleitet hat am Dienstag vor dem obersten britischen Gericht die Anhörung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments begonnen. Elf Richter des Supreme Court müssen entscheiden, ob das Gericht zuständig ist und falls sie diese Frage bejahen, ob Johnson mit der Schließung des Parlaments verfassungswidrig gehandelt hat. Der Rechtsstreit gilt als beispiellos in der britischen Verfassungsgeschichte.

Vor dem Supreme Court in London demonstrierten Briten am Dienstag – für und gegen den Brexit. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Vor dem Gerichtsgebäude im Londoner Regierungsviertel in Westminster versammelten sich Demonstranten, darunter ein als grünes Muskelmonster Hulk verkleideter Rentner. Premier Johnson hatte kürzlich einen skurrilen Vergleich zwischen dem Comic-Helden und Großbritannien gezogen. „Hulk ist immer entkommen, egal wie eng gefesselt er war – und so ist das auch mit diesem Land.“ Der als Hulk verkleidete Rentner David sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir müssen unsere Demokratie beschützen.“

11.54 Uhr: Eine Einigung im Brexit-Streit hängt seit Jahren vor allem am sogenannten Backstop. Was der Backstop ist, und wo das Problem liegt, lesen Sie hier.

7.02 Uhr: Knapp eineinhalb Monate vor dem geplanten Brexit wird Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon für ihren pro-europäischen Kurs ausgezeichnet. Die Erste Ministerin des britischen Landes erhält am Dienstag in Potsdam den M100 Media Award, den das Medienkolloquium M100 seit 2005 auf seiner jährlichen internationalen Medienkonferenz verleiht. Der M100-Beirat stelle sich damit „ausdrücklich hinter Nicola Sturgeons verantwortungsethisches Eintreten gegen einen Brexit“, teilte die Organisation mit.

Montag, 16. Oktober: Johnson macht laut Juncker keine Vorschläge für neuen Brexit-Deal

22.13 Uhr: Kein Durchbruch im Brexit-Streit, aber ein leises Hoffnungszeichen: Knapp sieben Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens wollen London und Brüssel die bislang zähen Verhandlungen „mit Hochdruck“ intensivieren, um einen Chaos-Brexit vielleicht doch noch abzuwenden.

Premierminister Johnson und EU-Kommissionschef Juncker verabredeten bei einem Arbeitsessen in Luxemburg, die Unterhändler sollten sich jetzt täglich treffen – und auch die beiden Chefs wollen sich bald wiedersehen. Mehr zu einem möglichen neuen Brexit Deal und Boris Johnsons Zick-Zack-Kurs gibt es hier.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfing Boris Johnson in Brüssel. Foto: Pool / Getty Images

14.32: Das Treffen des britischen Premierministers Johnson mit EU-Kommissionschef Juncker hat am Montag zunächst keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Juncker erklärte anschließend, es sei an Großbritannien, umsetzbare und mit dem bereits fertigen Austrittsabkommen vereinbarte Vorschläge zu unterbreiten. „Solche Vorschläge sind noch nicht gemacht worden“, fügte er hinzu.

Die EU-Kommission werde rund um die Uhr verfügbar bleiben, hieß es weiter. In dem Verfahren werde der EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober ein wichtiger Meilenstein. Die 27 bleibenden EU-Länder blieben geeint, betonte Juncker. Er werde dem Europaparlament am Mittwoch in Straßburg Bericht erstatten.

9.53 Uhr: Boris Johnson hält im Brexit-Streit eine Einigung mit der Europäischen Union bis zum EU-Gipfel Mitte Oktober noch für möglich. „Wenn wir in den nächsten Tagen genug Fortschritte erzielen, werde ich zu diesem entscheidenden Gipfel am 17. Oktober gehen und eine Vereinbarung abschließen, die die Interessen der Wirtschaft und der Bürger auf beiden Seiten des Ärmelkanals und auf beiden Seiten der Grenze in Irland schützt“, schrieb Johnson am Montag in der britischen Zeitung „Telegraph“.

Sonntag, 15. Oktober: Ex-Premier Cameron beschimpft Boris Johnson

14.43 Uhr: Ex-Premierminister David Cameron hat Boris Johnson als politischen Opportunisten und prinzipienlosen Populisten kritisiert. Sein Parteikollege habe sich vor dem Brexit-Referendum 2016 aus rein egoistischen Motiven als Verfechter eines britischen EU-Austritts inszeniert, heißt es in einem Auszug aus Camerons Memoiren, den die „Sunday Times“ vorab veröffentlichte.

Ex-Premier David Cameron initiierte das Brexit-Referendum – und trat zurück, nachdem die Mehrheit für einen EU-Austritt gestimmt hatte. Foto: Facundo Arrizabalaga / dpa

„Boris hat etwas unterstützt, an das er selbst nicht glaubte“, heißt es im Vorabdruck aus Camerons Memoiren mit dem Titel „For the Record“ (Fürs Protokoll), die der konservative Ex-Premier kommende Woche veröffentlichen will. „Er hat einen Ausgang (der Volksabstimmung) riskiert, an den er selbst nicht glaubte, um seine politische Karriere zu befördern.“

Johnson habe sich „widerwärtig verhalten, die eigene Regierung attackiert, das miese Vorgehen des eigenen Lagers ignoriert“ – und sei ein „Aushängeschild des Experten verleumdenden, wahrheitsverdrehenden Zeitalters des Populismus geworden“. Das ist nicht allein Johnsons Entwicklung: Dominic Cummings steht hinter dem Premier: So gefährlich ist der Mann, der Boris Johnson lenkt.

Johnson und Cameron verbindet eine langjährige Rivalität. Sie kennen sich bereits aus Schultagen im Elite-Internat Eton. Erst vor Kurzem war ein aktuelles Regierungsdokument an die Öffentlichkeit gelangt, in dem Johnson seinen Vor-Vorgänger als „mädchenhaften Streber“ bezeichnet.

Cameron war gegen den EU-Austritt und hatte das Referendum vor allem initiiert, um seine Position in der Konservativen Partei gegen die EU-Kritiker zu festigen. Nach der Volksabstimmung trat er zurück. Inzwischen hält Cameron ein zweites Brexit-Referendum für möglich.

12.51 Uhr: Der deutsche Zoll hat nach Angaben eines Gewerkschaftsvertreters zu wenig Personal für einen ungeregelten Brexit. Das größte Problem sei nicht die Zollabfertigung, sondern die Kontrolle, sagte der Vorsitzende der Zollgruppe in der Polizeigewerkschaft GdP, Frank Buckenhofer, der „Wirtschaftswoche“. In diesem Bereich fehlten schon jetzt rund 4000 Beamte.

„Durch einen harten Brexit steigt die Gefahr, dass mehr Rauschgift, Waffen und gesundheitsgefährdende Stoffe nach Deutschland kommen“, sagte er. Eine ausreichende Kontrolle von Waren aus Großbritannien sei nicht möglich.

‣ Interaktive Karte: Wo Europa nach dem Brexit das meiste Geld verliert Wo Europa nach dem Brexit das meiste Geld verliert

Lesen Sie hier die Entwicklungen in der Brexit-Krise in der vergangenen Woche: Brexit-Krise: Johnson vergleicht sich mit Comic-Figur Hulk

(dpa/rtr/moi)