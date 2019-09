Berlin. Kanzlerin Angela Merkel ist mit den Spitzen von CDU und CSU zu letzten Beratungen vor dem für den frühen Abend angesetzten entscheidenden Koalitionsausschuss zur geplanten Klimaschutzstrategie der Bundesregierung zusammengekommen. In großer Runde sollen die Beratungen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Abend beginnen, auch mit Vertretern der SPD. Morgen will dann das Klimakabinett weitreichende Entscheidungen treffen, damit Deutschland seine Klimaziele bis 2030 schafft.

