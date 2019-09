Anstieg bei Zahl der illegalen Einreisen per Flugzeug

Berlin. Die Bundespolizei hat bei illegalen Einreisen per Flugzeug nach Deutschland einen leichten Anstieg festgestellt. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" fielen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 6175 Fälle auf. Etwas mehr als die Hälfte der unerlaubten Einreisen betraf den Angaben zufolge Flüge aus anderen Staaten des Schengen-Raums. Einen Schwerpunkt bildete dabei Griechenland, obwohl die Bundespolizei dort teilweise selbst vor Ort ist, um eine unerlaubte Weiterreise zu verhindern.