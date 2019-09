Mo, 23.09.2019, 18.15 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel hat deutsche Hilfen beim Erhalt des Regenwaldes weltweit zugesagt. Dabei sei wichtig, nicht nur auf den Amazonas, sondern auch das Kongo-Becken zu schauen, sagte Merkel am Montag auf dem Amazonas-Gipfel am Rande der UN-Vollversammlung in New York.