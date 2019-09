Brexit: Supreme Court urteilt zur Zwangspause für Parlament

Berlin/London. Das oberste britische Gericht entscheidet am Dienstag: Durfte Premierminister Boris Johnson das Parlament in die Zwangspause schicken?

Entscheiden sie für Boris Johnson – oder gegen ihn? Die elf obersten britischen Richter wollen im Brexit-Streit am Dienstag um 11.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit über die von Premierminister Johnson verfügte Zwangspause des Parlaments urteilen.

Der Supreme Court muss zunächst entscheiden, ob er überhaupt in den Streit zwischen Unterhaus und Regierung eingreift. Wenn er dies tut, müssten die Richter darüber urteilen, ob der Premier das Gesetz verletzt hat, als er beim Staatsoberhaupt, Königin Elizabeth II., eine fünfwöchige Pause für das Parlament durchsetzte.

Sollten die Richter gegen Johnson entscheiden, würde das seine Brexit-Pläne torpedieren. Und die Forderungen nach seinem Rücktritt dürften lauter werden.

„Verbotenes Terrain“ für das Gericht?

Demonstranten versammeln sich vor dem „Supreme Court“, dem Obersten Gerichtshof. Foto: Kirsty O'Connor / dpa

In der vergangenen Woche fand eine dreitägige Anhörung statt. Kläger-Anwalt Lord David Pannick forderte dabei, die Abgeordneten „so bald wie möglich“ wieder zusammentreten zu lassen. Sein Kontrahent, Regierungsanwalt Lord Richard Keen, warnte dagegen, mit einer solchen Entscheidung betrete das Gericht „verbotenes Terrain“.

Das oberste schottische Gericht hatte Johnsons Parlamentspause bereits als unrechtmäßig verworfen. Die Richter warfen dem Premier vor, die Königin über seine wahren Absichten getäuscht zu haben. Mit der Parlamentspause sollten die Abgeordneten kaltgestellt werden, damit sie seine Pläne für einen möglicherweise ungeregelten Brexit nicht durchkreuzen können.

Zwei Urteile auf dem Prüfstand

Der High Court in London hatte jedoch eine Klage gegen die Parlamentspause zurückgewiesen – mit der Begründung, es handele sich um eine rein politische Angelegenheit. Der Supreme Court soll nun beide Urteile überprüfen.

Die am 10. September in Kraft getretene Zwangspause hat die Abgeordneten nicht gänzlich ihrer Macht beraubt. Sie brachten noch ein Gesetz gegen den No-Deal-Brexit durch das Parlament. Danach ist Johnson in der Pflicht, eine Brexit-Verschiebung zu beantragen, sollte ein Abkommen mit der EU nicht rechtzeitig vor dem Brexit-Datum am 31. Oktober ratifiziert sein.

Der Backstop als Nadelöhr

Doch der Premier will das Gesetz nicht befolgen, wie er ankündigte. Johnson will Änderungen am Brexit-Vertrag durchsetzen und droht immer wieder mit einem ungeregelten EU-Austritt, sollte Brüssel seine Forderungen nicht erfüllen. Auch diese Weigerung des Regierungschefs, ein Gesetz zu folgen, könnte ein Fall für die Gerichte werden.

Johnson will vor allem den Backstop streichen. Die von der EU geforderte Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland steht im Austrittsvertrag. Demnach bliebe ganz Großbritannien nach dem Brexit in einer Zollunion mit der EU, bis beide Seiten eine Lösung für die irische Grenzfrage finden. Johnson sieht das jedoch als Hemmnis für eine eigene britische Handelspolitik. (max/dpa)