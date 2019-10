Entscheidung heute: Will das Parlament Johnsons Brexit-Deal?

London/Brüssel/Berlin. Erstmals seit dem Falklandkrieg 1982 tagt Londons Parlament an einem Samstag. Boris Johnson will seinen Brexit-Deal absegnen lassen.

Es könnte eine historische Entscheidung für Europa werden: Das britische Parlament soll heute über den neuen Brexit-Deal von Boris Johnson abstimmen. Wird sein Abkommen mit Brüssel angenommen, kann Großbritannien wie geplant am 31. Oktober aus der EU austreten.

Der Premierminister braucht die Zustimmung des Unterhauses dafür allerdings noch heute. Sonst ist Johnson per Gesetz verpflichtet, einen Antrag auf Verlängerung der Brexit-Frist in Brüssel zu beantragen. Wird der Deal abgelehnt, dürfte es auch eine Abstimmung über einen sogenannten No-Deal-Brexit mit ungewissen Folgen geben.

„Worauf es jetzt wirklich ankommt, ist dass Abgeordnete aller Parteien zusammenkommen, um diese Sache durchzuziehen“, sagte Johnson in einem BBC-Interview am Freitagabend. Bei einer Niederlage könnte Johnson auch versuchen, die eigene Regierung durch eine Vertrauensabstimmung zu Fall zu bringen und so eine Neuwahl auszulösen. Ausschließen wollte er das in einem Interview mit dem britischen Sender ITV am Freitag nicht.

Boris Johnson hofft heute auf die Unterstützung des britischen Parlaments für seinen Brexit-Deal. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Brexit-Deal: Steinmeier hofft auf Zustimmung

Aus Deutschland kam kurz vor der Abstimmung der Wunsch, dass der Deal abgesegnet wird. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte der „Neuen Westfälischen“, dass er auf Unterstützung vom Parlament für Johnson hoffe. „Das ist die Voraussetzung dafür, dass Europa sich wieder wichtigen Themen wie Migration, der Zukunft der europäischen Wirtschaft und der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik zuwenden kann.“

Die Sondersitzung in London, von Medien „Super Saturday“ getauft, ist gleich in vielerlei Hinsicht historisch: Dass das Parlament an einem Samstag zusammentrifft, war das letzte Mal im Jahr 1982 der Fall, als es um den Falklandkrieg ging.

