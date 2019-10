Chile im Chaos: Brandanschläge und drei Tote bei Unruhen

Berlin. Preiserhöhung für Bahntickets sorgt für Ausnahmezustand in Chile: Die massiven Proteste gegen die Regierung eskalieren. Es gibt Tote.

Eigentlich ging es nur um eine geringfügige Preiserhöhung. Der öffentliche Nahverkehr wurde teurer – in Folge entbrannte im südamerikanischen Chile eine heftige Protestwelle. Höhepunkt: Der chilenische Präsident Sebastián Piñera rief den Ausnahmezustand aus.

Tatsächlich geht es den Demonstranten, die derzeit durch die Straßen der Hauptstadt Santiago ziehen und mit Militärgewalt gestoppt werden sollen, nicht nur um die Ticketerhöhung – sondern um mehr: Seit Jahren würde das Land von sozialer Ungerechtigkeit gebeutelt, erklären die Demonstranten. Das marode Gesundheits- und Rentensystem treibt viele immer wieder in existenzielle Krisen. Regierungsentscheidungen, Wasser und Wälder zu privatisieren, führt zu Ausbeutung und Naturkatastrophen.

Die Situation in der Hauptstadt eskaliert seit knapp einer Woche zunehmend. In der Nacht zu Sonntag gab es die ersten Todesfälle – nachdem der Präsident unter anderem Ausgangssperren verhängt hatte. in sozialen Netzwerken sind Gruppen zu sehen, die laut und randalierend durch die Straßen ziehen. Bahnstationen, Häuser und Autos brennen – initiiert wurden die Proteste vor allem von Studentengruppen.

Chile: Präsident verhängt den Ausnahmezustand

Demonstarnten zünden Gegenstände auf der Straße an. Foto: RODRIGO GARRIDO / Reuters

„Es geht nicht um die Preiserhöhung an sich“, berichtet ein Chilene unserer Redaktion am Telefon. „Es geht um das System. Wir müssen mehr für Bildung zahlen als alle anderen Länder in Südamerika verlangen. Unser Gesundheitssystem gehört zu den teuersten.“ Die Politiker seien korrupt, die Polizei vertrauensunwürdig.

Ein anderer beschreibt die Situation als „extrem kompliziert“ – „Der Präsident mauert, der wütende Mob zündet alles an, die normalen Leute protestieren friedlich, aber sie werden abgeführt, Opfer von Gewalt.“ Chile präsentiere sich als fortschrittliches Land, als weiter entwickelt als viele Nachbarn, „die Wahrheit ist: es ist alles auf sehr brüchigem Boden gebaut – und wir sehen jetzt, was passiert, wenn die Erde anfängt zu beben.“

Menschen starben in brennendem Supermarkt

Unter den Todesopfern seien zwei Frauen, die bei einem Brand in einem Supermarkt starben, sowie ein Mann, der später in einer Klinik seinen Verletzungen erlag, berichteten lokale Medien unter Berufung auf Bürgermeisterin Karla Rubilar. Der Supermarkt sei in der Nacht geplündert worden, hieß es in den Berichten.

Am Samstagabend hatte Präsident Piñera die Tariferhöhung der U-Bahn rückgängig. „Ich habe die Stimme meiner Mitbürger gehört“, sagte der Präsident während seiner Ansprache. Allerdings sitzt die Enttäuschung und die Wut offensichtlich deutlich tiefer.

Ausgangssperre nicht mehr nur in Santiago, Flüge fallen aus

Nach erneuten Brandanschlägen auf U-Bahn-Stationen und Busse wurde am Samstag eine Ausgangssperre in der chilenischen Hauptstadt verhängt, die in der Nacht zum Sonntag auf Valparaíso, Concepción und Rancagua ausgeweitet wurde.

Militärpatrouille in Santiago: Der Präsident verhängte eine Ausgangssperre. Foto: IVAN ALVARADO / Reuters

Rund 9400 Militärs wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums eingesetzt. Über 60 Supermärkte wurden in verschiedenen Städten geplündert und mindestens sechs in Brand gesetzt. Knapp hundert Flüge wurden ausgesetzt, weil die Besatzungen die Flughäfen nicht erreichen konnten.

Umgerechnet wurden die Fahrpreise um vier Cent pro Ticket erhöht – angesichts der steigenden Lebenserhaltungskosten, denen die vergleichsweise niedrigenden Gehälter in vielen Branchen in keinster Weise angepasst werden, ist das für viele, die täglich mehrere Fahrten machen müssen, eine Herausforderung. Auch Stromtarife sind kürzlich erhöht worden, um durchschnittlich 10 Prozent.

