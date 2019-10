Clinton macht sich mit Satirebrief über Trump lustig

Ganz schön lustig: So verspottet Hillary Clinton via Twitter Trump

Nach tagelangem Spott im Netz macht sich nun auch die frühere US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton über Donald Trump lustig – mit einem Satirebrief voller derber Ausdrücke. Die Politikerin der Demokraten verbreitete den Text auf Twitter mit den Worten: „In den Archiven gefunden.“

In dem auf den 16. Oktober 1962 datierten Fake-Brief schreibt vermeintlich der damalige US-Präsident John F. Kennedy dem sowjetischen Regierungschef Nikita Chruschtschow mitten in der Kuba-Krise: „Seien Sie kein Arsch, ok? Holen Sie Ihre Raketen aus Kuba raus.“ In der Kuba-Krise standen die USA und die Sowjetunion so nah an einem Atomkrieg wie zu keinem anderen Zeitpunkt des Kalten Krieges. Moskau ließ damals Atomraketen auf Kuba stationieren.

Trump schreibt Erdogan: „Seien Sie kein Narr!“

Als Vorbild für Clintons Satire diente der eigenwillige Brief, den Trump Anfang Oktober an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geschickt hatte . Darin hatte Trump Erdogan zu einer friedlichen Lösung im Nordsyrien-Konflikt ermahnt: „Seien Sie kein harter Kerl. Seien Sie kein Narr!“ Am Mittwoch hatten US-Medien eine Kopie des Schreibens veröffentlicht – seither reißt der Spott in den sozialen Medien über Trumps flapsigen Tonfall nicht ab.

Found in the archives... pic.twitter.com/iFFeqloYHM — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 20, 2019

Datiert ist der Brief auf den 9. Oktober – also jenen Tag, an dem die Türkei in Nordsyrien einmarschierte, um dort gegen die Kurden zu kämpfen. In Trumps Schreiben hieß es, Erdogan könne auf positive Weise in die Geschichte eingehen, wenn er in dem Konflikt richtig und menschlich handele. Andernfalls werde er als Teufel in die Geschichte eingehen.

„Ich klingel dich später an. Umarmungen, John Fitzgerald Kennedy“

Clintons Satirebrief schlägt einen ähnlichen Ton an: „Alle werden sagen: „Juhu! Chruschtschow! Du bist der Beste!“ Aber wenn er es nicht tue, werde jeder sagen: „Was für ein Arschloch“. Wie Trumps Brief („Ich werde Sie später anrufen“) endet auch das Satireschreiben lapidar: „Ich klingel dich später an. Umarmungen, John Fitzgerald Kennedy“. (küp/dpa)

