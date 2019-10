Mitgliederentscheid beendet – Wer übernimmt SPD-Vorsitz?

Welches Paar bekommt den SPD-Vorsitz? Der Mitgliederentscheid ist beendet. Zwei Wochen lang konnten rund 430.000 Parteimitglieder darüber abstimmen, wer die SPD künftig führen soll. Bis Mitternacht in der Nacht zum Samstag konnten die Parteimitglieder ihre Stimmen noch per Brief oder online abgeben. Nun wird gezählt. Dafür kommen am Samstagmorgen 250 Freiwillige aus ganz Deutschland im Willy-Brandt-Haus zusammen. Mit speziellen Schlitzmaschinen können sie pro Stunde 20.000 Briefwahlunterlagen öffnen.

Am Abend soll ein Gewinner verkündet werden. Zur Wahl standen sechs Duos. Einen klaren Favoriten für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles gab es bis zum Schluss aber nicht. Auch Jan Böhmermann brachte sich als Parteichef ins Spiel, musste aber zunächst Parteimitglied werden.

Der Abstimmung stellen sich diese Kandidatenpaare:

• Klara Geywitz (Beisitzerin SPD-Vorstand) & Olaf Scholz (Bundesfinanzminister)

•Saskia Esken (Bundestagsabgeordnete) & Norbert Walter-Borjans (Ex-Finanzminister NRW)

•Petra Köpping (Staatsministerin für Gleichstellung und Integration in Sachsen) & Boris Pistorius (Innenminister Niedersachsen)

•Gesine Schwan (Zweifache Bundespräsidenten-Kandidatin) & Ralf Stegner (Vize-Parteichef)

•Christina Kampmann (Ex-Familienministerin NRW) & Michael Roth (Europa-Staatsminister)

•Nina Scheer (Bundestagsabgeordnete) & Karl Lauterbach (Gesundheitsexperte)

• Kommentar: SPD-Vorsitz: Olaf Scholz ist alles andere als ein Rockstar

Die Sieger des Mitgliederentscheids sind allerdings noch nicht automatisch Parteivorsitzende. Bekommt kein Paar mehr als 50 Prozent der Stimmen, ist eine Stichwahl nötig. Außerdem müssen die Gewinner auf einem Parteitag Anfang Dezember noch bestätigt werden. (dpa/jei)