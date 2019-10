Thüringen-Wahl 2019: Wie es jetzt weitergehen könnte

Der Tag nach der Wahl war keiner, an dem die Thüringer Politiker durchatmen konnten. Die Spitzenkandidaten mussten alle nach Berlin fahren, um in den Parteizentralen die Strategien für die nächsten Tage abzustimmen. Am Montagabend dann trafen sich jeweils die Vorstände der Landesparteien in Erfurt....