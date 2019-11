Kanzlerin im Karriereherbst – Kann Merkel ihr Erbe regeln?

Es ist der Lord-Mountbatton-Raum, in dem sich die Kanzlerin zu den Führungsdebatten in der CDU äußert. „Wir leben in Demokratien, da muss ich auch mit Kritik umgehen“, sagt Angela Merkel auf die Frage, wie sie auf die Diskrepanz reagierte, dass sie in Indien gefeiert werde, während in Deutschland...