Mohring schließt Koalition mit Linke oder AfD aus

Berlin. Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring hat eine Koalition mit der Linken oder der AfD ausgeschlossen. "Für die CDU in Thüringen ist eins klar: Es gibt keine Koalition mit Links, es gibt keine Koalition mit der AfD, es gibt keine Kooperation mit Links oder mit der AfD", sagte Mohring in Berlin. "Wir lassen für die, die an den Rändern stehen, keinen Platz." Es gebe auch keine Grauzonen. Mohring war heute mit nur 66 Prozent der Stimmen als CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag bestätigt worden.

