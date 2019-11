Lindner für Begrenzung der Amtszeit von Bundeskanzlern

Berlin. FDP-Chef Christian Lindner hat sich erneut dafür ausgesprochen, die Amtszeit der Bundeskanzler auf zwei Legislaturperioden zu begrenzen. "Ein Kanzler, eine Kanzlerin sollte künftig nur einmal wiedergewählt werden", sagte Lindner der "Welt am Sonntag". "Wir sehen in der Spätphase der Ära Merkel, welche Erosionsprozesse sie auslöst." Nach zwei Legislaturperioden an der Regierungsspitze habe bei allen Kanzlern der Gestaltungsehrgeiz nachgelassen. Lindner plädierte allerdings dafür, die Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre zu verlängern.

