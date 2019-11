Mehr Gewalttaten gegen Frauen durch Partner und Ex-Partner

Dunkelfeldstudien zufolge erlebt jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt durch einen Partner oder Ex-Partner.

Die Zahlen sind alarmierend: Im Durchschnitt mehr als ein Mal pro Stunde ist im vergangenen Jahr in Deutschland eine Frau von ihrem Partner durch körperliche Gewalt gefährlich verletzt worden. Insgesamt wurden mehr als 114.000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt, Bedrohungen oder Nötigungen durch Ehemänner, Partner oder Ex-Partner. 122 Frauen sind gar von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Das zeigt eine Auswertung des Bundeskriminalamts (BKA) zum Thema Partnerschaftsgewalt.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will die Daten an diesem Montag in Berlin vorlegen. Anlass ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Giffey sagte, die Zahlen seien schockierend. „Sie zeigen, dass weiterhin viel zu viele Frauen unter Gewalt von ihrem Partner oder Ex-Partner leiden.“

Gewalt gegen Frauen: Mehr Fälle, weniger Tötungen

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) will am Montag die bundesweite Initiative „Stärker als Gewalt“ starten. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Die Zahl der Tötungsfälle ist laut den BKA-Daten im Vergleich zu 2017 zwar um 25 gesunken. Insgesamt wurden aber mehr Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Die Zahl stieg von 113.965 auf 114.393. Dabei ging es um Mord, Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe, Bedrohung, Stalking, Nötigung, Freiheitsberaubung, Zuhälterei und Zwangsprostitution.

Daneben gab es auch rund 26.000 Männer, die von ihren Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen bedroht, genötigt oder angegriffen wurden. Der Anstieg der Fallzahlen in diesem Bereich setzt sich damit fort.

Generell ist unklar, ob tatsächlich die Fallzahlen gestiegen sind oder ob sich das Anzeigeverhalten der Betroffenen möglicherweise geändert hat. Gezählt werden können nur die Taten, die auch angezeigt werden. Die BKA-Ermittler gehen weiter von einer hohen Dunkelziffer aus.

Hohe Dunkelziffer: Viele Opfer suchen keine Hilfe

Nach früheren Angaben von Giffey sucht nur jedes fünfte Opfer überhaupt Hilfe. Betroffen seien tatsächlich Hunderttausende. Das Bundesfamilienministerium weist auf sogenannte Dunkelfeldstudien hin, wonach jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erlebe.

Die Ministerin will am Montag eine bundesweite Initiative starten – „Stärker als Gewalt“ soll sie heißen. Organisationen, die Betroffenen helfen, haben sich dafür zusammengeschlossen. Es soll vor allem darum gehen, diese Hilfsangebote bekannter zu machen und Gewaltopfer zu ermutigen, sich Unterstützung zu holen. Dafür wird unter anderem die Webseite stärker-als-gewalt.de am Montag online geschaltet.

Neues Programm „Gemeinsam gegen Gewalt“

Demonstranten tragen am Samstag bei einem Protestzug in Paris Plakate gegen häusliche Gewalt. Zehntausende forderten von der französischen Regierung, stärker gegen häusliche Gewalt vorzugehen. Foto: Thibault Camus / dpa

Ende Oktober stellten Bund, Länder und Kommunen bereits das Programm „Gemeinsam gegen Gewalt“ vor. Allein die Bundesregierung plant demnach in den kommenden Jahren 120 Millionen Euro für den Aus-, Um- und Neubau von Frauenhäusern und Beratungsstellen in Deutschland ein.

In Deutschland gibt es etwa 350 Frauenhäuser. Das sind Zufluchtsorte für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen. Es gebe da teilweise weiße Flecken, gerade in den ländlichen Gebieten. Diese Lücken müssten geschlossen werden, hatte Giffey bei der Vorlage des Programms betont.

Auch die französische Regierung will nach monatelangen Debatten am Montag neue Maßnahmen vorstellen, um Frauen besser vor häuslicher Gewalt zu schützen. Aktivistinnen hatten der Regierung im Sommer vorgeworfen, nicht ausreichend zu handeln. Es wird unter anderem eine Regelung erwartet, dass Waffen von Verdächtigen beschlagnahmt werden können. Erst am Samstag hatten in ganz Frankreich Zehntausende gegen Gewalt demonstriert, die sich gegen Frauen richtet. (dpa/max)