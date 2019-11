Giffey will Rechtsanspruch auf Platz im Frauenhaus

Berlin. Von Gewalt betroffene Frauen sollen nach Vorstellungen von Familienministerin Franziska Giffey in Zukunft einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus erhalten. "Das wird Zukunftsthema sein", sagte die SPD-Politikerin im ARD-"Morgenmagazin". Im Moment gebe es aber nicht genügend Plätze. "Da müssen alle ran, damit wir einen Rechtsanspruch tatsächlich auch perspektivisch schaffen können." Die Ministerin will heute eine bundesweite Initiative starten. Anlass ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen.