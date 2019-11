Militante Palästinenser feuern Raketen auf Israel

Tel Aviv/Gaza. Militante Palästinenser im Gazastreifen haben erneut Raketen auf israelische Grenzorte abgefeuert. Die israelische Armee teilte mit, eine von zwei Raketen sei von dem Abwehrsystem Iron Dome abgefangen worden. In der Grenzstadt Sderot heulten am Abend die Alarmsirenen. Eine Frau wurde nach Angaben von Sanitätern verletzt, als sie in einen Schutzraum flüchtete. Erst vor zwei Wochen war der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern in dem Küstenstreifen gefährlich eskaliert. Israel hatte gezielt einen Militärchef des Islamischen Dschihad getötet.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder