Ende August 2019 war ein Mann aus Georgien in Berlin getötet worden. Der mutmaßliche Todesschütze hatte nach der Tat versucht zu fliehen, war aber festgenommen worden. Nun scheint Karlsruhe den Fall zu übernehmen.

Berlin. Ein Russe tötet einen Georgier in Berlin. Der Bundesanwalt sieht einen Anfangsverdacht: Russische Stellen könnten die Drahtzieher sein.

Mann in Berlin erschossen: Ermittler verdächtigen Russland

Gleich im ersten Moment soll den Ermittlern etwas aufgefallen sein. Etwas, das ihnen merkwürdig vorkam. Vadim S., der gerade festgenommen wurde, weil er einen Mord begangen haben soll, will nicht mit einem Anwalt sprechen, nicht mit seiner Familie. Sondern mit der russischen Botschaft.

Der russische Staatsbürger Vadim S. wird verdächtigt, Ende August den Georgier Zelimkhan K. mitten am Tag mit einer Waffe im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit erschossen zu haben. Schon von Beginn an hatten die Ermittler einen Verdacht: Der Mord könnte politisch motiviert sein. Die Indizienlage aber reichte bislang nicht aus, um den Verdacht zu erhärten. Und der Verdacht ist gravierend: Staatsterrorismus.

Strafverfolger sammelten nach Mord im Berliner Tiergarten über Monate Hinweise

Jetzt steht nach Berichten des „Spiegel“ eine Übernahme des Falls durch die Generalbundesanwaltschaft unmittelbar bevor. Recherchen unserer Redaktion bestätigen, dass die Ermittler in Karlsruhe den Fall übernehmen wollen – womöglich schon in diesen Tagen. Die Strafverfolger haben ausreichend Hinweise für einen Anfangsverdacht gesammelt: Russische staatliche Stellen könnten hinter dem Tiergarten-Mord stecken.

Der mutmaßliche Mörder sitzt immer noch in Moabit in Untersuchungshaft. In Berlin ermittelt die 7. Mordkommission. Nach Informationen unserer Redaktion haben Berliner Ermittler schon länger auf die Übernahme durch den Bundesanwalt gewartet. Viele Hinweise und Indizien, gerade über die Vergangenheit des Täters, könne man von auf lokaler Ebene nicht verifizieren.

Und diese Vergangenheit scheint brisant: Die entscheidende Spur, der die Strafverfolgungsbehörden jetzt nachgehen, ist Vadim K. – es soll die eigentliche Identität des Mörders sein. Nicht Vadim S.

Die entscheidende Spur, der die Strafverfolgungsbehörden jetzt nachgehen, ist Vadim K. – das soll die eigentliche Identität des Mörders sein. Nicht Vadim S.

Auffällige Ähnlichkeiten auf einem Fahndungsfoto

Vadim K. soll nach Informationen unserer Redaktion im Sommer 2013 einen Geschäftsmann in Moskau ermordet haben. Die russischen Sicherheitsbehörden schrieben K. zur internationalen Fahndung aus. Im Juli 2015 aber wird die Fahndung nach Vadim K. offenbar durch die russischen Stellen gelöscht.

Die deutschen Ermittler konnten nun durch einen Vergleich der biometrischen Daten der damaligen Fahndungsbilder eine hohe Ähnlichkeit mit dem in Berlin festgenommenen Tatverdächtigen S. feststellen – möglicherweise ein entscheidendes Puzzleteil für die bevorstehende Übernahme des Falls durch die Generalbundesanwaltschaft.

Auffällig ist auch: Im September 2015, nur wenige Wochen nach der Einstellung der internationalen Fahndung, soll der mutmaßliche Tiergarten-Mörder einen russischen Inlandspass erhalten haben. Jetzt als Vadim S. – eine Tarnidentität um Auftragsmorde zu begehen?

Eine Faxnummer führt zum russischen Verteidigungsministerium

Noch etwas fiel den deutschen Behörden auf: Kurz vor der Tat war Vadim K. über Paris in die Europäische Union eingereist – und hatte zuvor ein Schengen-Visum beantragt. Auf dem Visumsantrag gibt S. seinen Arbeitgeber an und eine dazugehörige Faxnummer. Es ist offenbar eine Nummer, die Ermittler mehreren russischen Firmen im Energiesektor zuordnen konnten, die unter der Kontrolle des Verteidigungsministeriums stehen. Auch das: auffällig.

Bisher ist es nur ein Verdacht, den die Bundesanwälte haben. Ob die Indizien für eine Anklageerhebung reichen, ist derzeit offen.

Es wäre ein weiterer politisch brisanter Fall in der Auseinandersetzung mit Russland. Schon mehrfach machten mutmaßliche Auftragsmorde durch russische Geheimdienste in Europa Schlagzeilen. Jetzt mitten in Berlin.

Doch auch das Motiv des Mordes an dem Georgier scheint für die Ermittler eindeutig: Zelimkhan K. galt als „Staatsfeind“. Er selbst hatte bei seinem Asylantrag 2017 bei den deutschen Behörden angegeben, dass mehrfach Mordanschläge auf ihn verübt worden seien, auch zur Zeit, als der gebürtige Tschetschene Zelimkhan K. in Georgien gelebt habe. K. hatte unter anderem im Tschetschenien-Krieg gegen das russische Militär gekämpft.

„Die russischen Organe werden einen Mord inszenieren.“

Nach Informationen unserer Redaktion haben Polizei und Justiz zunächst in verschiedene Richtungen ermittelt. Doch keine Spur hat sich erhärtet – weder Bezüge zur Organisierten Kriminalität, die als Tatmotiv gelten könnten, noch Bedrohungsszenarien für das Opfer, die sich aus Kontakten in die islamistische Szene ergeben hätten.

Als ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge den Georgier 2017 fragte, was er befürchte, wenn er zurück nach Russland müsse, soll K. laut einem Bericht von tagesschau.de gesagt haben: „Die russischen Organe werden einen Mord inszenieren.“

Lesen Sie hier:

Es wäre nicht das erste Mal, dass der Verdacht nahe liegt, dass Putin und seine Regierung einen Auftragsmord verantworten. Auch der Mord an dem Kreml-Kritiker Sergej Skripal sorgte für internationale Spannungen .