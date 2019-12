Greenpeace bringt C in CDU-Zentrale zurück

Berlin. Das C ist wieder da: Greenpeace hat den vor eineinhalb Wochen aus der Parteizentrale geklauten Originalbuchstaben des CDU-Schriftzugs zurückgebracht. Aktivisten der Umweltorganisation transportierten das große rote C heute gegen 11.00 Uhr zurück zum Adenauerhaus in Berlin. Diesmal wurde aber Greenpeace von der CDU überrumpelt. Greenpeace wollte vor dem C, das für Christ steht, auf einem Podium eine Andacht mit einem evangelischen Pfarrer abhalten. Darauf ließ sich CDU-Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig aber nicht ein.