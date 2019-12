Karliczek zu Pisa-Studie: Mittelmaß kann nicht Anspruch sein

Berlin. Nach Ansicht von Bildungsministerin Anja Karliczek kann Deutschland mit den Ergebnissen seiner Schüler bei der Pisa-Studie nicht zufrieden sein. "Mittelmaß kann nicht unser Anspruch sein", sagte Karliczek. Deutschland habe ein gutes Schulsystem und liege auch in dieser Pisa-Studie leicht über dem OECD-Durchschnitt. Damit könne man aber nicht zufrieden sein. Die deutschen Schüler haben sich in der internationalen Pisa-Studie leicht verschlechtert. Untersucht wurden Fähigkeiten im Lesen, in Mathe und in Naturwissenschaften.

