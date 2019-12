Juso-Chef Kühnert: Bin in der GroKo-Frage nicht umgefallen

Berlin. Juso-Chef Kevin Kühnert hat betont, dass er seine ablehnende Meinung zur GroKo nicht geändert hat. Er habe in einem Interview lediglich den Hinweis gegeben, dass Delegierte auf einem Parteitag Verantwortung tragen und durchdenken sollten, was nach ihrer Entscheidung passiere, erklärte der 30-Jährige in einem Video auf Twitter. Zuvor hatte er der "Rheinischen Post" gesagt: "Wer eine Koalition verlässt, gibt einen Teil der Kontrolle aus der Hand." Das sei kein Votum für oder gegen einen Ausstieg aus der Koalition.