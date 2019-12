SPD-Parteitag in Berlin: Außenminister Heiko Mass erlebt Desaster

Außenminister Heiko Maas musste auf dem SPD-Parteitag in Berlin eine Niederlage hinnehmen.

Als das Ergebnis verkündet wurde, ging ein Raunen durch den Saal. Außenminister Heiko Maas ist im ersten Wahlgang bei der Wahl des SPD-Vorstands gescheitert.

Er erhielt am Samstag auf dem Parteitag in Berlin 227 Delegiertenstimmen - 290 hätte er gebraucht. Im zweiten Wahlgang will es Maas erneut versuchen. Auch andere hochrangige Sozialdemokraten scheiterten im ersten Versuch, nur 14 Beisitzer wurden direkt gewählt. Es ist durchaus üblich, dass für die Wahl der Beisitzer zwei Wahlgänge nötig sind.

SPD-Parteitag: Zwei Wahlgänge für die Wahl der Beisitzer ist üblich

Auch der bisherige Parteivize Ralf Stegner und Berlins Bürgermeister Michael Müller fielen auf dem Parteitag im ersten Wahlgang durch. Sie traten für den zweiten Wahlgang nicht mehr an. Stegner hat nach der Entscheidung künftig kein Parteiamt mehr inne. Im März hatte der ehemalige Finanz- und Innenminister Schleswig-Holsteins seinen Posten als SPD-Landeschef aufgegeben. Fraktionschef ist er dort nach wie vor.

Das zunächst beste Ergebnis fuhr der Parteilinke und Fraktionsvize Matthias Miersch mit 404 Stimmen ein. Auch Familienministerin Franziska Giffey, Umweltministerin Svenja Schulze, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius und Europa-Staatsminister Michael Roth wurden direkt gewählt.

Die SPD diskutiert beim Parteitag über eine programmatische Neuausrichtung und darüber, wofür die neue Sozialdemokratie stehen soll. Die neue SPD-Führung hatte sich zuletzt gegen einen raschen Austritt aus der Koalition ausgesprochen und von der Union Zugeständnisse beim Klimaschutz und Zukunftsinvestitionen des Bundes gefordert. (dpa/msb)