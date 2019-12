Lübcke, Halle und die Frage nach der braunen Gefahr

Weg war er nie. Und dennoch: Die Bedrohung durch rechtsextremistischen Terror wird von den Sicherheitsbehörden heute so hoch eingeschätzt wie lange nicht mehr. Alarmiert durch das Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) und den Anschlag auf eine jüdische Synagoge in Halle hat der Bundestag im November 600 Stellen bewilligt. Damit sollen Verfassungsschutz und BKA in die Lage versetzt werden, sich stärker um die „braune“ Gefahr zu kümmern. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigt kurz vor Weihnachten an, den Kampf gegen Rechtsextremisten „unter Hochdruck“ fortsetzen zu wollen. Unter anderem will er weitere Verbote extremistischer Gruppen prüfen.

Der Vorwurf der Nachlässigkeit richtet sich nach der Ermordung Lübckes auch gegen den hessischen Verfassungsschutz. Der CDU-Politiker war im Juni auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Motiv aus. Lübcke hatte sich in der Hochphase der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 öffentlich zum Kurs von Kanzlerin Angela Merkel bekannt und die Integration der Menschen aus Kriegsgebieten gefordert. In einer Veranstaltung im hessischen Lohfelden ging er noch einen Schritt weiter. Staatsbürgern, die mit dieser politischen Haltung ein Problem hätten, legte er nah, Deutschland zu verlassen. Das stehe jedem Menschen frei. Der Hauptverdächtige Stephan E. war in Lohfelden und hatte sich nach eigenen Angaben über diese Aussagen sehr geärgert.

Zunächst gestand er die Tat, später widerrief er sie. Offen ist auch die Frage, ob ein weiterer Täter am Tatort war und E. unterstützte. Die Bundesanwaltschaft hält es zudem für möglich, dass E. 2016 versucht hat, einen irakischen Asylbewerber durch einen Messerstich von hinten zu töten. Jetzt steht die Frage im Raum, wieso die Behörden ihn, der vormals als Neonazi bekannt war, aus dem Blick verloren haben – obwohl er 2009 noch als brandgefährlich galt.

Anders sieht es im Fall von Stephan B. aus, der am 9. Oktober in Halle (Sachsen-Anhalt) versucht, in eine Synagoge einzudringen, um möglichst viele Juden zu töten. Der Rechtsextremist, der später vor dem Gotteshaus und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen tötete, war nach bisherigen Erkenntnissen vorher nie aufgefallen. In Sachsen-Anhalt muss die Landespolizei allerdings die Frage beantworten, warum ihre Beamten den Attentäter nach den tödlichen Schüssen eine Stunde lang aus den Augen verloren haben und warum die Synagoge an einem hohen jüdischen Feiertag nicht von der Polizei geschützt wurde. Nur einer verstärkten Holztür ist es offensichtlich zu verdanken, dass B. kein Blutbad in der voll besetzten Synagoge anrichten kann. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht im Beisein von Bundesminister Seehofer einen Tag nach der Tat die Stadt. Steinmeier sagt: „Mich erfüllt Trauer über die Toten des gestrigen Tages, und mich ergreift Zorn über die nicht enden wollende Dummheit, Feigheit und Brutalität der Angriffe auf die jüdische Gemeinschaft in unserem Land.“

Auch in der Region sind die jüdischen Gemeinden nach der Tat geschockt. Die Polizei intensiviert die Überwachung der Gotteshäuser. Und die Landesregierung in Niedersachsen beschließt, mit dem früheren Regierungssprecher Franz Rainer Enste einen Antisemitismusbeauftragten zu installieren (siehe Interview links).