Altmaier: „Belastungen senken“ für Wirtschaftswachstum

Peter Altmaier will Belastungen senken, damit die Wirtschaft wächst.

Berlin. Peter Altmaier sieht Herausforderungen beim Wirtschaftswachstum. Der Trend belegt die Notwendigkeit von Maßnahmen. Was er vorhat.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur gefordert. „Wir brauchen wieder mehr Wirtschaftswachstum, damit Löhne und Renten weiter steigen können“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion.

„Deshalb müssen wir Bürokratie abbauen, den Mittelstand durch bessere Rahmenbedingungen unterstützen und Belastungen für alle senken“, erklärt Altmaier.

Die deutsche Wirtschaft ist in diesem Jahr nur knapp an einer Rezession vorbei geschrammt, entwickelte sich überraschend positiv. Mit einer Wachstumsrate von voraussichtlich 0,5 Prozent ist die Konjunkturdynamik so schwach wie zuletzt 2012 und 2013. Nahezu alle wichtigen volkswirtschaftlichen Kennzahlen haben sich schlechter entwickelt als gedacht.