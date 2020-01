Entsetzen nach Attacke auf Polizisten in Leipzig

Leipzig. Die Attacke in Leipzig auf einen Polizisten in der Silvesternacht hat Entsetzen ausgelöst. Menschenverachtende Gewalt gehe auch von Linksextremisten aus, sagte Innenminister Horst Seehofer. Noch gebe es keine Hinweise auf die Täter, die Ermittlungen wegen versuchten Mordes dauerten an, so die Staatsanwaltschaft Leipzig. Der Polizist war im linksalternativen Stadtteil Connewitz schwer verletzt worden. Mehrere Menschen warfen Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper auf Polizisten. Dem 38-Jährigen sei vor dem Angriff der Helm vom Kopf gerissen worden, verlautet aus Polizeikreisen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder