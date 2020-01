BKA aktualisiert Gefährdungseinschätzung nach Tötung

Berlin. Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani bei einem US-Luftangriff in Bagdad aktualisiert das Bundeskriminalamt seine Einschätzung zur Sicherheitslage in Deutschland. Das betreffe "insbesondere auch den Schutz von US-Einrichtungen und israelischen Einrichtungen in Deutschland", zitiert die "Welt am Sonntag" das Bundesinnenministerium. Bereits gestern hatte ein Sprecher von Innenminister Horst Seehofer gesagt, es werde gerade eine neue Gefährdungseinschätzung erstellt. Diese werde den Ländern übermittelt, sobald sie fertig sei.

