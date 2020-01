Iran-Konflikt: Außenminister Maas warnt vor neuer Zuspitzung

Außenminister Heiko Maas (SPD) reist mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Moskau – am Ende einer Woche, in der die Welt einem großen Krieg nur knapp entgangen ist. Was versprechen Sie sich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, Herr Maas? Heiko Maas: Vor Europas Haustür tobt in Libyen ein...