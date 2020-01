Bengasi. Drei Tage vor dem in Berlin geplanten Libyengipfel ist Außenminister Heiko Maas kurzfristig zu Gesprächen in das nordafrikanische Bürgerkriegsland gereist. Maas landete am Mittag in Bengasi im Nordosten des Landes, wo er den einflussreichen General Chalifa Haftar sprechen wollte. Dieser kämpft mit Verbündeten gegen die international anerkannte Regierung in Tripolis unter Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch. Maas will Haftar für einen Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland gewinnen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder