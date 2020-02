Krebs: Europa will Krankheit besiegen - was von der Leyen verspricht

Es ist ein mutiges und starkes Versprechen: Die EU soll führend im Kampf gegen Krebs werden Ursula von der Leyen gibt am Weltkrebstag Startschuss für Europäischen Bekämpfungsplan Die Hoffnung: Bis 2040 soll niemand in Europa mehr an Krebs sterben müssen Ihre Mutter starb an Lungenkrebs, ihr Bruder...