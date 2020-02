Lindner: „Haben uns von der AfD in eine Falle locken lassen“

Die Bürgerschaftswahl am Sonntag wird für die FDP zur Schicksalswahl. In der letzten Umfrage lagen die Liberalen nur noch bei 4,5 Prozent. FDP-Chef Christian Lindner über die Lehren aus Thüringen, die eigene Rolle und die Chancen in der Hansestadt. Herr Kubicki hat gewettet, die FDP bekomme 8,5...